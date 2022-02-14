​اعتماد شهادة الإعدادية وتوسعات الدائري.. الجيزة تعلن حصادها في أسبوع (فيديوهات)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، حصاد عملها خلال أسبوع، موضحة أنها شكلت توسعات في الطريق الدائري، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وبحسب بيان اليوم، شمل حصاد الأسبوع، اعتماد اللواء أحمد راشد، راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب، مع رصف وتطوير محاور مرورية مهمة بأبو النمرس والحوامدية والبدرشين.

وجاء حصاد الأسبوع على النحو التالي:

توسعات الطريق الدائري

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

تكريم الحاصلة على المركز الأول بالمسابقه العالمية لحفظ القران الكريم

أعمال تطوير ترعة المريوطية قطاع فيصل

رصف وتطوير محاور مرورية مهمة بأبو النمرس والحوامدية والبدرشين

محافظة الجيزة يفاجئ مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية

إصلاح كسر بماسورة مياه بالعمرانية