أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

​اعتماد شهادة الإعدادية وتوسعات الدائري.. الجيزة تعلن حصادها في أسبوع (فيديوهات)

09:20 م الإثنين 14 فبراير 2022
​اعتماد شهادة الإعدادية وتوسعات الدائري.. الجيزة تعلن حصادها في أسبوع (فيديوهات)

توسعات الدائري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، حصاد عملها خلال أسبوع، موضحة أنها شكلت توسعات في الطريق الدائري، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وبحسب بيان اليوم، شمل حصاد الأسبوع، اعتماد اللواء أحمد راشد، راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب، مع رصف وتطوير محاور مرورية مهمة بأبو النمرس والحوامدية والبدرشين.

وجاء حصاد الأسبوع على النحو التالي:

توسعات الطريق الدائري

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

تكريم الحاصلة على المركز الأول بالمسابقه العالمية لحفظ القران الكريم

أعمال تطوير ترعة المريوطية قطاع فيصل

رصف وتطوير محاور مرورية مهمة بأبو النمرس والحوامدية والبدرشين

محافظة الجيزة يفاجئ مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية

إصلاح كسر بماسورة مياه بالعمرانية

شهادة الإعدادية توسعات الدائري الجيزة الطريق الدائري نتيجة الشهادة الإعدادية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • انفراد- متهم شقة "كنوز الزمالك": لدي هواية مرضية لجمع الأعمال الفنية.. وكنت ناوي أعمل متحف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا