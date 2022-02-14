نقابة الأطباء تنعى أستاذ جراحة الأورام شريف عمر

كتب- أحمد جمعة:

نعت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، الدكتور شريف عمر، أستاذ جراحة الأورام.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الأسرة الطبية في مصر فقدت أحد روادها الكبار وأستاذ الأجيال وجراح الأورام الشهير الدكتور شريف عمر الجراح والإنسان صاحب الرؤية الثاقبة.

شغل عمر الكثير من المناصب الجامعية والبرلمانية والعلمية والعالمية منذ أن تخرج من كلية طب قصر العيني عام ١٩٦٣.

وكان عمر عميدا لمعهد الأورام القومي ورئيس لجنة الصحة وعضو مجلس الشعب عن دائرة فاقوس والتي أنشأ بها أول مركز أورام متكامل بالجهود الذاتية في مطلع التسعينات (الذي قدم الخدمات الطبية المجانية لأبناء بلده والمحافظات المجاورة لعشرات الألاف من مرضى الاورام والالتهاب الكبدي)، بحسب النقابة.

كما كان رئيس لجنة الترقيات للجان الأورام ورئيس لجنة القطاع الطبي وحصل على وسام فارس من الحكومة الفرنسية.

وأشارت النقابة إلى أن لعمر اهتمام خاص بأورام الثدي فكان جراح مصر الأشهر في أورام الثدي وأصدر كتابه الشهير عن سرطان الثدي بالاشتراك مع معهد جوستاف روسي الفرنسي وأصدر منه عدة إصدارات وتم توزيع الآف النسخ منه بالمجان على أطباء الأورام والجراحة بمصر والبلاد العربية.

كما شارك فى تأسيس القسم المصرى لكلية الجراحين الأمريكية.. و ساهم في إنشاء جمعية السرطان المصرية وكان أول سكرتير لها كما ساهم في إنشاء رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان.