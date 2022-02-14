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فرنسي يهرب أقراص الترامادول وسط أدوية سكر لتضليل جمارك مطار القاهرة

03:00 م الإثنين 14 فبراير 2022
فرنسي يهرب أقراص الترامادول وسط أدوية سكر لتضليل جمارك مطار القاهرة

المضبوطات

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة، أخفاها راكب فرنسي وسط أدوية سكر لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب فرنسي الجنسية من أصل مصرى الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من باريس، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل الحقائب، وقام أحمد عمر مدير الحركة بتكليف أحمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب، عثر معه على 56 شريطا من عقار الترامادول المخدر داخل علب أدوية سكر، أخفاها الراكب بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر تامر قاسم مدير الجمرك بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات تنفيذا بتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى اللطيف.

أقراص الترامادول جمارك مطار القاهرة أدوية سكر تهريب مخدرات

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