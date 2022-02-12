يستر الجسم كله.. المفتي يوضح ضوابط الزي الشرعي للمرأة المسلمة

01:09 م السبت 12 فبراير 2022
يستر الجسم كله.. المفتي يوضح ضوابط الزي الشرعي للمرأة المسلمة

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه توجد ضوابط لأمر اللباس والمطعم والمشرب، وعلينا أن نأخذ كذلك المتَّفق مع ثقافتنا.

وأضاف علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف عما تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، والقدمين عند بعض الفقهاء.

وأكد مفتي الجمهورية: علينا أن نعيش في أريحية ونترك الناس وثقافتهم ما دام اتفق ذلك مع الضوابط الشرعية.

شوقي علام الزي الشرعي للمرأة المرأة المسلمة الضوابط الشرعية

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