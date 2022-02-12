مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص السبت 12 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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(مصراوي):

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم السبت 12 فبراير 2022، الموافق 10 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:12 صباحًا

أذان الظهر 12:09 صباحاً

أذان العصر 3:15 مساءً

أذان المغرب 5:39 مساءً

أذان العشاء 6:57 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:14 صباحاً

موعد أذان العصر 3:19 مساءً

موعد أذان المغرب 5:42 مساءً

موعد أذان العشاء 7:01 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:05 صباحاً

موعد أذان العصر 3:11 مساءً

موعد أذان المغرب 5:35 مساءً

موعد أذان العشاء 6:53 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:15 مساءً

موعد أذان المغرب 5:40 مساءً

موعد أذان العشاء 6:54 مساءً

للتفاصيل..

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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