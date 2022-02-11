غيبوبة منذ 2020.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة مواطن مصري من السعودية

(مصراوي):

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، تفاصيل رحلة عودة المواطن المصري أحمد جاد، من المملكة العربية السعودية، بعد مناشدة أسرته للدولة بإعادته إلى أرض الوطن، بعد دخوله في غيبوبة تامة ووجوده في مستشفى بالمملكة منذ عام 2020.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "أسرة بسيطة متواضعة في السعودية ابنها موجود في مستشفى الملك عبدالعزيز في الطائف، والمواطن في حالة غيبوبة تامة، والأطباء حاولوا مساعدته لكن ما زال المواطن في هذه الحالة".

وواصلت وزيرة الهجرة: "أسرته طلبت عودة ابنهم إلى مصر، والحقيقة الأسرة البسيطة لا تستطيع تحمل نفقات عودة الابن، لأن عشان يرجع لازم طائرة إسعاف خاصة بأجهزة معينة تحمله من المملكة إلى القاهرة".

وأردفت الوزيرة: "لما جالنا التكليف اشتغلنا عشان نقدر نلبي الاحتياج بناء على تكليف القيادة السياسية، ومبلغ استخدام الطائرة المجهزة كبير جدًا وكان لازم نشوف نحل المشكلة إزاي، وبالشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني وكان في تواصل مع دكتور علي جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، وطلبت منه التعاون عشان نجيب المواطن، والشيخ علي جمعة من الكرم الزائد قال هنتحمل التكلفة".

وتابعت الوزيرة: "عملت على التواصل بين مسئول مؤسسة مصر الخير ومسؤول طائرة الإسعاف، وتم التنسيق مع قنصليتنا في جدة عشان ناخد موافقة من وزارة الصحة السعودية بخروجه من المستشفى، والحمد لله امبارح وصل المواطن أحمد جاد من المملكة السعودية وكان لا بد من التنسيق وزارة الصحة المصرية حتى تاخذه سيارة إسعاف إلى المستشفى في القاهرة.. سيمفونية تعاون بين المؤسسات أسهمت في عودة المواطن المصري من السعودية".