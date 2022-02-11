"التضامن" تنظم ورش عمل تدريبية على المشروعات الاقتصادية الريفية بالتعاون مع "فاو"

(مصراوي):

عقد برنامج (فرصة) التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أربع ورش عمل تدريبية؛ لرفع قدرات فريق العمل المركزي والمنسقين المحليين لعدد 100 منسق بجميع المديريات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو".

وذكرت وزارة التضامن- في بيان، اليوم- أن ذلك يأتي تطبيقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن و"فاو"، ويستمر البرنامج التدريبي الرابع لمدة خمسة أيام، ويهدف إلى رفع قدرات ومهارات المقبلين على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر على التربية الآمنة للدواجن، وكيفية التعامل مع الأغنام، والرعاية والأمن الحيوي، وكيفية إدارة المشروعات، وتطبيق مبادئ جودة وسلامة الغذاء، وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأكد الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج (فرصة)، أن ورش العمل المُنفذة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الأعم والأشمل، والذي يهدف إلى بناء قدرات المنظومة المشاركة في عملية التمكين الاقتصادي التي ينتهجها برنامج (فرصة)، والتي تشمل أصحاب المصلحة الثلاثة وهم المستفيدون من البرنامج من الأسر والأفراد، وفريق العمل من موظفي الوزارة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الشريكة في البرنامج.

ويستهدف البرنامج أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عامًا من المستفيدين من برنامج (تكافل وكرامة) أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل من نفس الفئة العمرية الذين تم رفضهم من برنامج (تكافل وكرامة).

وتحتوي التدريبات المركزية على رفع قدرات المستفيدين من برنامج (فرصة) وإعداد دراسات الجدوى ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق ومتابعة وتقييم المشروعات، ويشمل هذا البرنامج على عملية التقييم المؤسسي لكل المنظمات المشاركة في البرنامج في إطار عام المجتمع المدني الذي أطلقه رئيس الجمهورية، والذي يسعى إلى تنمية منظمات المجتمع المدني بحيث يصبح لها استدامة وتأثير في المجتمع ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي.