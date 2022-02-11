​الوطنية للإعلام تقرر استمرار تخفيف العمالة بنسبة 20% لمدة شهر

08:53 م الجمعة 11 فبراير 2022
​الوطنية للإعلام تقرر استمرار تخفيف العمالة بنسبة 20% لمدة شهر

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- مينا غالي:

أقرّت الهيئة الوطنية للإعلام، عددًا من التعليمات لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية بجلستها التي عقدت مؤخرًا.

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام تخفيف العمالة بنسبة 20% بما لا يخل بمقتضيات العمل وحسن سيره وانتظامه، وطبقًا لطبيعة العمل وبما يحافظ على سلامة العاملين، بداية من غدٍ السبت الموافق 12 فبراير 2022.

كما تضمن القرار، الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير مستمر لأماكن العمل خاصة الأكثر ازدحامًا والاستمرار بالتوعية الطبية للعاملين.

كما أكد قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، ضرورة ارتداء الكمامات الطبية عند الدخول وفي أثناء الوجود داخل مقر العمل، والتأكيد على التباعد الاجتماعي بين العاملين، خاصة أمام المصاعد مع تخفيف حمولة المصاعد طبقا للتوجيهات الإرشادية المتبعة كما السابق.

وأوضح القرار أنه يتم تجديد العمل بتلك القرارات بداية من السبت 12 فبراير الجاري ولمدة شهر.

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