تعاون بين هيئة الاستشعار وجامعة نواكشوط الموريتانية في علوم وتكنولوجيا الفضاء

04:14 م الجمعة 11 فبراير 2022
تعاون بين هيئة الاستشعار وجامعة نواكشوط الموريتانية في علوم وتكنولوجيا الفضاء

الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

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أ ش أ

وقعت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء مذكرة تفاهم مع جامعة نواكشوط الموريتانية؛ بهدف التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأشار الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة، في التقرير الذي رفعه للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين الجهتين في مجالات الاستشعار من البُعد وبحوث الفضاء، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وبرامج التأهيل والتدريب ذات الاهتمام المشترك، وتقديم دورات متخصصة في الاستشعار من البُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والمساحة الأرضية والجوية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم نصت أيضًا على التعاون بين الجانبين في إعداد برامج دراسية للحصول على الدرجات العلمية (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة، وتنظيم ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات علمية مشتركة؛ بهدف تبادل المعلومات والاستشارات التقنية والفنية، وعرض نتائج النشاط البحثي، وتشجيع تبادل الباحثين بين الطرفين.

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الاستشعار عن بعد جامعة نواكشوط تكنولوجيا الفضاء

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