الصحة: وفاة شخصين وإصابة 15 في حادث أتوبيس بطريق "مطروح - الإسكندرية"

03:24 م الجمعة 11 فبراير 2022
الصحة: وفاة شخصين وإصابة 15 في حادث أتوبيس بطريق "مطروح - الإسكندرية"

وفاة شخصين وإصابة 15 في حادث أتوبيس

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق مطروح إسكندرية الساحلي الذي وقع صباح اليوم.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح ، أن الحادث أسفر عن حالتا وفاة، وعدد 15 مصابا ، متواجد منهم حالة بمستشفى مطروح العام ، وحالة بمستشفى العلمين وحالة حولت إلى مستشفى جامعة الإسكندرية ، فيما تم خروج 12 حالة من المستشفيات لتحسن حالتهم بعد عمل الإسعافات اللازمة.

أضاف أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، واشتباه كسور بالكتف والركبة وعظمة الساق ، وكسر بالترقوة، واشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة.

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