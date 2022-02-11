لماذا يعتبر مرض السكر سببًا أساسيًا في الإصابة بالاعتلال الكلوي؟

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو توعوي" يكشف لماذا مرض السكر سبب أساسي في الإصابة بالاعتلال الكلوي.

وتساءلت وزارة الصحة: "ليه مرض السكر سبب أساسي في الإصابة بالاعتلال الكلوي؟".

وتابعت الوزارة:اطمئن على نفسك واكشف مجانًا في الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.