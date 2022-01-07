الطقس غدا السبت.. تحذير من الأرصاد بشأن الشبورة.. وأمطار في هذه المنطقة

10:03 م الجمعة 07 يناير 2022
الطقس غدا السبت.. تحذير من الأرصاد بشأن الشبورة.. وأمطار في هذه المنطقة

الطقس غدا السبت

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية تشهده بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، عبر صفحتها الموثقة في "فيسبوك" أنه يجب على الجميع توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، قائلة: "نتمنى السلامة للجميع".

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة غدًا على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة بنسبة حدوث 10%.

الطقس غدا السبت

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