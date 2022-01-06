إزالة الحي السادس.. هل يشمل مخطط التطوير الحي السابع بمدينة نصر؟

كتب- محمد نصار:

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة والمتحدث الرسمي، إنه لا داع للقلق وإثارة الذعر بين المواطنين بسبب ما يثار بشأن إزالة الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.

وأضاف عوض، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه لم يتم البدء في أي إجراءات خاصة بالتنفيذ وكل ما يتم في الوقت الحالي هو عرض الفكرة على المواطنين من سكان المنطقة والاستماع لآرائهم.

وأكد متحدث محافظة القاهرة: لسه مبدأناش في أي حاجة، ومجاش أي توجيه نعمل إيه، أو المخطط الكامل إيه اللي هيتم تنفيذه في المنطقة، وما هي حدود المناطق المستهدفة من التطوير.

وبشأن دخول الحي السابع في مخطط التطوير إضافة إلى الحي السادس، قال: مش عارفين تفاصيل المخطط إيه لسه، ومفيش أي اجتماعات تمت مع الجهة المنفذة، والحي السابع ده تبع شرق مدينة نصر وليس غربها كالحي السادس، ومش عارفين هل هو حي سادس فقط أو سادس وسابع.

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