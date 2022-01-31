الأوقاف تعلن حاجتها لـ2000 إمام وعامل.. ننشر الشروط ورابط التقديم

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الاثنين على بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية..

أولًا: 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية:



1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

2- مؤهل عال أزهري مناسب.

3- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

4- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).

5- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).

6- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

7- صورة المؤهل.

8- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

9- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

ثانيًا: 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية:

1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

2- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية).

3- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).

4- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).

5- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

6- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

7- صورة المؤهل.

يتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022م حتى 2/ 3/ 2022م، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.