الأوقاف تعلن حاجتها لـ2000 إمام وعامل.. ننشر الشروط ورابط التقديم
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الاثنين على بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية..
أولًا: 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية:
1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.
2- مؤهل عال أزهري مناسب.
3- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).
4- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).
5- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).
6- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).
7- صورة المؤهل.
8- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.
9- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
ثانيًا: 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية:
1- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.
2- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية).
3- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).
4- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).
5- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
6- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).
7- صورة المؤهل.
يتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي:
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==
عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022م حتى 2/ 3/ 2022م، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.
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