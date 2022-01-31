رمضان 2022.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية، غدا، من خلال لجانها الشرعية والعربية في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه، غدا الثلاثاء الـ 29 من جمادى الثاني، الأول من فبراير، بعد صلاة المغرب.

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسيمة على "فيسبوك": "بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رجب يوم الثلاثاء الموافق أول فبراير 2022م.. اللهم بلّغنا رمضان".

ورجب هو أحد الأشهر الحرم وترتبيه السابع بين الشهور العربية، ويسبق رمضان بشهر شعبان، إذ يعد شهر رمضان المبارك، هو الشهر التاسع.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريًا الموافق 2022 / 2/ 1 م (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية: من المتوقع أن تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجرية فلكيا يوم الأربعاء 2 فبراير 2022م.

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