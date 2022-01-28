الصحة تخصص عيادات للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: "خد قرارك"

كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص عيادات خاصة للراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وقالت وزارة الصحة: "لو عايز تبطل تدخين؟، من الممكن أن تحصل على مساعدة من المتخصصين في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان".

وأوضحت الوزارة، أنه على من يرغب في المساعدة للإقلاع عن التدخين، الاتصال على الخط الساخن بوزارة الصحة، على الرقم 16805، ليتم من خلالها توجيهك إلى الأماكن التي تقدم الخدمة وتقدم النصائح في الإقلاع عن التدخين.

ونصحت الوزارة، بضرورة الإقلاع عن التدخين: "خد قرارك وبطل تدخين".