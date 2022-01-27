"اللهم بلغنا رمضان".. الإفتاء تستطلع هلال رجب الثلاثاء أول فبراير

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسيمة على "فيسبوك": "بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رجب يوم الثلاثاء الموافق أول فبراير 2022م.. اللهم بلّغنا رمضان".

وفي سياق متصل، كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريًا الموافق 2022 / 2/ 1 م (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية: من المتوقع أن تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجرية فلكيا يوم الأربعاء 2 فبراير 2022م.