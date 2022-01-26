الطقس.. الأرصاد: مصر سجلت اليوم أقل درجات حرارة منذ بدء الشتاء

10:06 م الأربعاء 26 يناير 2022
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كتب- مصراوي:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سجلت اليوم أقل درجة حرارة خلال فصل الشتاء، وبلغت في القاهرة الكبرى 12 درجة مئوية، وهي الأقل منذ بدء الشتاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، الأربعاء، أنه خلال فترة النهار شاهدنا تساقط الأمطار، تأثرًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض اخر على سطح البحر المتوسط، محمل بكميات كبيرة من الكتل الهوائية شديدة البرودة.

وتابعت: "الطقس كان شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية على مدار اليوم، ومن المقرر أن يكون المساء شديد البرودة، والصقيع سيتكون على المزروعات بسبب انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات".

الطقس درجة الحرارة فصل الشتاء هيئة الأرصاد الجوية

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