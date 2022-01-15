رئيس مجلس النواب يتوجه في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات

06:07 م السبت 15 يناير 2022
رئيس مجلس النواب يتوجه في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات

الدكتور حنفي جبالي

(مصراوي):

يتوجه صباح غدٍ الأحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء على دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.

مجلس النواب حنفي جبالي المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي

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