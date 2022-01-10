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​​الأعلى للثقافة ينعى تهاني الجبالي: لم تكن تخاف في الحق لومة لائم

12:30 ص الإثنين 10 يناير 2022
​​الأعلى للثقافة ينعى تهاني الجبالي: لم تكن تخاف في الحق لومة لائم

تهاني الجبالي

(مصراوي):

نعى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، المستشارة تهاني الجبالي، عضو المجلس الأعلى للثقافة، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والتي وافتها المنية اليوم متأثرة باصابتها بفيروس كورونا.

وقال عزمي: "رحلت عن عالمنا صباح اليوم المستشارة تهاني الجبالي، أول مصرية تتولى منصب القضاء في العصر الحديث، وكانت من أكثر أعضاء المجلس حرصًا على الحضور والتفاعل حتى أسابيع قليلة مضت، وكانت تتحرى العدل وتطبيق القانون، ولا تخاف في الحق لومة لائم".

ولدت تهاني محمد الجبالي في 20 نوفمبر 1950، لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت فيها عام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.

نالت العديد من الأوسمة والدروع وشهادات التقدير من منظمات محلية وعربية ودولية في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وقضايا حقوق المرأة والنشاط الاجتماعي والسياسي والتشريعي.

المجلس الأعلى للثقافة تهاني الجبالي فيروس كورونا

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