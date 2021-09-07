"الإصلاح الزراعي": استرداد مساحة ١٦٠٠م٢ بقيمة ١٠ ملايين جنيه بمدينة فايد.. وإزالة التعديات

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إزالة التعديات الواقعة على مساحة ١٦٠٠م٢، من أملاك الهيئة بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ قيمتها السوقية نحو ١٠ ملايين جنيه، بعد منازعات استمرت ١٦ عامًا؛ حيث تم استرداد المساحة بالكامل لصالح الهيئة.



وقال الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر قرارًا جديدًا بتنفيذ أعمال إزالة التعديات الواقعة على هذه المساحة من قِبل أحد المواطنين بمدينة فايد، ممثلة في منزلَين تمت إقامتهما على هذه المساحة، عام ٢٠٢٠، رغم صدور قرار بإزالتها منذ عام ٢٠٠٥.



وأشار الفولي إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومحافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة فايد، ومديرية أمن الإسماعيلية، وتم إزالة كل التعديات، الواقعة على أراضي أملاك الدولة، وإخلاؤها وتسليمها إلى الهيئة.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن القصير تلقى رسالة شكر وتقدير من النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، على دعمه لأهالي مدينة فايد عزبة المغاربة البر الغربي، في ما يخص الالتماس بالموافقة على إنهاء سداد المديونية والتصالح لشراء الأراضي محل الشكوى وتخيفض المقدم من 50% إلى 30%، والخاص بالأراضي بجوار كوبري المغاربة بالبر الغربي ما بين السكة الحديد وترعة الإسماعيلية من عام 1964.