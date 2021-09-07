Masrawy logo white

وزير التنمية المحلية: رفع 45 مليون طن قمامة خلال عام ونصف

01:33 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
وزير التنمية المحلية: رفع 45 مليون طن قمامة خلال عام ونصف

رفع 45 مليون طن قمامة خلال عام ونصف

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تابعت مع المحافظات خلال العام ونصف الماضيين رفع حوالي 45 مليون طن مخلفات عبارة عن 30 مليون طن متولدة يوميا و15 مليون طن قمامة تاريخية.

وأضاف شعراوي، خلال إطلاق منظومة النظافة الجديدة في محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء: كما قامت الهيئة العربية للتصنيع برفع حوالي 500 ألف طن مخلفات من حوالي 39 موقعا بالمحافظات.

وأوضح الوزير أنه تم تسليم 9 محطات وسيطة متحركة في 4 محافظات وجار تسليم 34 محطة في 11 محافظة، وكذا تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة في 5 محافظات وتنفيذ 15 محطة في 8 محافظات بالإضافة إلى تسليم 5 مدافن صحية وجار تسليم 16 مدفنا آخرين للمحافظات خلال سبتمبر وأكتوبر 2021.

وقال وزير التنمية المحلية إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من خطوط المخلفات لبعض المصانع منها دفرة بالغربية ويتم العمل على رفع 4 خطوط قبل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية وتطوير ورفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء وكذا تنفيذ وتسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية بطاقة 1200 طن في اليوم وبتكلفة حوالي 233 مليون جنيه وتم التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع.

رفع القمامة التنمية المحلية منظومة النظافة محمود شعراوي

الخبر التالى:

غدا.. مصر للطيران تسير 80 رحلة دولية تقل 10 آلاف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
368

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

659

متعافون اليوم

290395

إجمالي الإصابات

16801

إجمالي الوفيات

242623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا