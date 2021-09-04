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أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بدرجات الحرارة والظواهر الجوية

12:13 م السبت 04 سبتمبر 2021
أمطار بنسبة 40%.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بدرجات الحرارة والظواهر الجوية

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٤ درجة و٤٣ درجة علي جنوب الصعيد والطقس معتدل ليلا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجويةن إن أجواء الطقس المستقرة تستمر لمدة أسبوع إلا أنه قد تعاود درجة الحرارة ارتفاعها مرة أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الجنوب الشرقي للبلاد يصاحبها فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، كما تظهر الرمال المثارة مصاحبة للسحب الرعدية هناك.

وتابعت الهيئة: "فرص سقوط الأمطار بنسبة 40% على جنوب سلاسل الجبال الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (مرسى علم - المجرى الملاحي - ابو سمبل)".

وتسجل نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري بين 85 إلى 90%، السواحل الشمالية 89 إلى 92%، شمال وجنوب الصعيد من 50% إلى 30%.

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أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس

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