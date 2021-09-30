مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بانتهاء 5 دورات تدريبية

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 5 دورات تدريبية هي: إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية، وأساسيات استخدام الحاسب الآلي، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني في مجال تطوير العشوائيات، إضافة إلى دورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، واستفاد من هذه الدورات 160 متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية وفي ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على استمرار الوزارة بالاهتمام بالعنصر البشري بالإدارة المحلية، والتوسع في برامج التدريب وزيادة الوعي الفكري لمجابهة كافة التحديات التي تعوق مسيرة التنمية والنهوض بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه تم التركيز في اختيار برامج تدريبية متنوعة وتستند على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة مما يساهم في الارتقاء بقدرات العاملين بالمحليات في المحافظات وتطويرها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإجادة وسرعة حل المشكلات التي تؤرق المواطنين بصورة أفضل وبأفكار جديدة تستند على العلم والتدريب.

من ناحية أخرى، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات جديدة هي: تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسي، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية، إضافة إلى دورة اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 133 متدربًا من جميع المحافظات.​