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قرار جمهوري بتخصيص 16 فدانا بمحافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول

03:01 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
قرار جمهوري بتخصيص 16 فدانا بمحافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص مساحة ١٦.٤٢ فدان تقريبا تعـادل (٦٨٩٧۸.۲۰ متر مربع) ناحية

الزعفرانة محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للوحة

وجـدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.

ونص القرار على استخدام الأراضي في إقامة منطقة تسهيلات برية جديدة وفقا للقوانين والقواعد الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة المصرية العامة للبترول محافظة البحر الأحمر إقامة منطقة تسهيلات برية

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