الجيزة: حملات لإزالة التعديات ورفع المخلفات في هضبة الأهرام

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن قطاع هضبة الأهرام، قام بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بالعقار الكائن 34 قطعة ص البوابة الثالثه بحدائق الأهرام.

وبحسب بيان البيوم، تم سحب المعدات والأبواب وكافة مواد البناء وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن هضبة الأهرام، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قام القطاع، بهدم وإزالة كاملة لحوائط مخالفة بالعقار الكائن 61 قطعة ب لقيام المخالف بالأعمال المخالفة بدون ترخيص وتم تحرير محاضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

كما تم رفع البلدورات والكتل الأسمنتية بالطريق البطيء بقطاع هضبة الأهرام وتجريد ورفع مخلفات وتجمعات القمامة بمتابعه من توفيق جمال رئيس القطاع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء لتفعيل القانون وردع المخالفين وتحت اشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم.​