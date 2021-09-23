وزير الطيران: تطبيق مفهوم الجودة الشاملة على كل أنشطة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، حرص شركات وهيئات الوزارة على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في كافة الأنشطة المقدمة، وأهمية تكثيف الدورات التدريبية في مجال السلامة والجودة علة جميع العاملين في مصر للطيران، ونشر ثقافة السلامة علة جميع المستويات، ووضع خطة لتحديث جميع المعدات للحفاظ على معدلات السلامة والاعتمادات الدولية، التي وصلت إليها الشركة الوطنية في هذا المجال، وتحديد المسئوليات وتوزيع الأدوار والمهام بما يضمن عدم حدوث أي معوقات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطيران المدني في الاجتماع الدوري للجنة العليا للسلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بحضور اللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة والجودة.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، استمرار الشركة في اتباع كافة إجراءات السلامة وفقًا لمعايير المنظمات الدولية، وتوفير كافة الدعم المطلوب لإعلاء وتعزيز إجراءات السلامة في جميع الأنشطة، وخاصة في ظل جائحة كورونا، التي ألقت مسئولية أكبر على عاتقنا لضمان أعلى معدلات السلامة لعملائنا علي متن خطوط الناقل الوطني.

واستعرض رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران، سياسة وأنشطة السلامة المطبقة بالشركات التابعة، والأنظمة التشغيلية في مجالات السلامة ودليل السلامة والجودة، والإجراءات التي تتبعها الشركة لاجتياز تجديد الاعتمادات الدولية بشكل دوري مثل الأيوزا والأيزو والإيزاجو وغيرها، والتعامل مع أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق وسرعة تلافيها، كما تم وضع التوصيات للمرحلة المقبلة، واستعراض مشاركة الشركة في برنامج تبادل بيانات السلامة بين شركات الطيران، الذي أعده الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

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