محافظ الجيزة ناعيًا المشير طنطاوي: مثال يحتذى به في الوطنية والإخلاص

القاهرة - مصراوي:

نعى محافظ الجيزة أحمد راشد، بالنيابة عن أبناء المحافظة وكافة قياداتها التنفيذية والشعبية بخالص الأسى والحزن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال محافظ الجيزة، إن مصر فقدت اليوم قامة وقيمة وطنية كبيرة وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث أفنى الفقيد حياته في خدمة الوطن وتولى مسئولية البلاد في مرحلة حرجة واجه خلالها كافة التحديات بكل حكمة واقتدار، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به في الوطنية والإخلاص.. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.