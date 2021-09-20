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شبورة ورياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

01:44 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
شبورة ورياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الثلاثاء على مختلف الأنباء.

ويسود نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، تكون معتدلة على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية صباحا على الطريق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية درجات الحرارة

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