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أول رد من رئيس "القناة للكهرباء" على واقعة صعق طفل الشرقية

06:33 م الخميس 02 سبتمبر 2021
أول رد من رئيس "القناة للكهرباء" على واقعة صعق طفل الشرقية

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تعليقًا على واقعة قرية المنير بالشرقية التي شهدت تعرض أحد الأطفال للصعق بالكهرباء، أثناء مروره من أمام عامود إنارة، إن الشركة ليس لها أي علاقة بالواقعة، مطالبا من يروجون لذلك بمعرفة الحقيقة والتأكد من صحة المعلومة ، خاصة أن أعمدة الإنارة تابعة الوحدات المحلية وليس لشركات الكهرباء .

وأوضح رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لمصراوي، أن الواقعة ناتجة عن خطأ بشري فادح من قبل المواطنين بتلك الشارع محل الواقعة، حيث قاموا بتركيب مفتاح بالعامود لإنارة الكشاف الموجود به إلا أنه حدث تلامس نتج عنه حدوث واقعة صعق الطفل و لوجود كهرباء بالعامود.

وأكد "السيد"، أنه وجه على الفور باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بعزل العامود وإصلاح الخطأ الفني مع قيام الشركة بتحرير محضر بالواقعة ضد المواطن الذي قام بذلك وارتكب واقعة تركيب المفتاح لإنارة وإطفاء الكشاف الموجود بعامود الإنارة.

وأكد رئيس الشركة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوحدة المحلية التابع لها القرية محل الواقعة وتقديم بلاغ ومحضر شرطة لضمان حق الشركة وعدم تعرضها لأي مسائلة متعلقة بأي واقعة ناتجة عن أعمدة إنارة.

يذكر أن أحد الأطفال في القرية تعرض الصعق بالكهرباء أثناء مروره من أمام عامود إنارة ، حيث قام بملامسة تلك العمود ونتج عنه تعرض الطفل للصعق إلا أن العناية الإلهية أنقذت حياة الطفل بعد قيام شاب بسحبه وإنقاذه من الموت.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء محمد السيد واقعة صعق طفل الشرقية

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