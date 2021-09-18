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نهاية الصيف.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع: ارتفاع حرارة والذروة هذا الموعد

11:19 ص السبت 18 سبتمبر 2021
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت، والذي من المقرر أن يشهد نهاية فصل الصيف يوم 22 وبداية فصل الخريف فلكيا.

وقالت الهيئة، في بيان لها، السبت، أن طقس الأسبوع يبدأ بارتفاع درجات الحرارة في شقيها العظمى والصغرى ويستمر خلال الأيام القادمة حتى يبلغ الذروة يومي الاثنين والثلاثاء ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحول الظاهرة المسيطرة خلال هذه الفترة، أوضحت الأرصاد أنها تتمثل في انخفاض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر وتكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجة الحرارة فصل الصيف

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