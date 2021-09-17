الصحة: وفاة 810 سيدات يوميًا بالعالم أثناء الحمل لأسباب يمكن تفاديها

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن 810 سيدات تتوفين كل يوم حول العالم، لأسباب يمكن تفاديها أثناء الحمل والولادة.

وشددت الوزارة في منشور عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة، على ضرورة الاعتناء جيدًا بصحة السيدة خلال فترة الحمل بتناول أطعمة صحية، والمكملات الغذائية، والمتابعة الدورية كل شهر مع طبيب متخصص للوصول إلى ولادة آمنة.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، الذي تحتفل به منظمة الصحة العالمية يوم 17 سبتمبر من كل عام.

وحثت منظمة الصحة العالمية جميع أصحاب المصلحة على "العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام!" تحت عنوان "الرعاية الآمنة للأم والوليد".