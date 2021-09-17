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أحدها يصيب الأطفال.. الصحة تنشر أنواع مرض السكر

06:08 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
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كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة، أنواع مرض السكر، وطرق الإصابة والعلاج.

وقالت الوزارة إن السكر من النوع الأول يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين يتوقف تماما عن الإفراز، ويصبح الجسم في حاجة إلى تزويد يومي بالأنسولين.

وأشارت إلى أن هذا النوع من السكر لا يمكن تفاديه لأنه في الأساس مرض مناعي، ويأتي بدون أي مقدمات، كما أنه يصيب الأطفال والشباب في الغالب.

أما السكر الثانوي، فيحدث بسبب عامل آخر يؤدي إلى ارتفاع السكر بالجسم، مثل أورام الغدد الفوق كلوية أو استئصال البنكرياس بسبب الأورام أو الالتهاب المزمن للبنكرياس.

كما يمكن أن يكون سبب إصابة المريض بالسكر الثانوي تناول بعض الأدوية لفترة طويلة مثل الكورتيزون.

وقالت الوزارة إن سكر النوع الثاني ينتج إما بسبب نقص في إفراز الأنسولين من البنكرياس، أو بسبب الاستخدام غير الفعال للأنسولين من قبل الجسم.

وعادة ما يكون نتيجة للزيادة في الوزن أو السمنة أو عدم ممارسة أي نشاط بدني أو تناول طعام غير صحي.

أما فيما يخص سكر الحمل، فهو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المستويات الطبيعية، حيث يظهر عادة في الأسبوع 24 - 28 من الحمل، ويختفي لدى 50% من النساء بعد الولادة.

هالة زايد وزارة الصحة مرض السكر البنكرياس الأنسولين

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