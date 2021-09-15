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لقاء ثنائي غدا.. مدبولي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة

05:10 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
لقاء ثنائي غدا.. مدبولي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة

عبد الحميد الدبيبة والدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الليبي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الليبية، ووفدا فنيا من مختلف الوزارات والجهات الرسمية الليبية، لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم غداً عقد لقاء ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، وعبد الحميد الدبيبة، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء الجانبين المصرى والليبى.

كذلك من المقرر أن يتم فى ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون فى مجالات مختلفة.

عبد الحميد الدبيبة مصطفى مدبولي ليبيا

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