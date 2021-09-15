البرتغالي كيروش يصل القاهرة لبدء مهمته مع منتخب مصر

كتب - محمد عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، قادما من موزمبيق عبر الإمارات، حيث سيتم توقيع عقود تدريب منتخب مصر وبدء مهمته رسميا مع الفراعنة.

أنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات البرتغالي كارلوس كيروش من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، عقب وصوله من موزمبيق عبر الخطوط الإماراتية.

ويقيم الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمراً لتقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد، فيما سيعقد المدير الفني الجديد مؤتمره الصحفي الأول على هامش معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

وكانت قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات دوري الـ 8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.