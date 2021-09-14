القوى العاملة: استمرار التدريب المجاني على 5 برامج متخصصة وشهادة دولية من "هواوي"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن استمرار التدريب المجاني على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسم (اتصالات، وحاسبات)، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجي قسم إدارة الأعمال، وذلك للدفعات (2018، و2019، و 2020).

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تمهيدا لإعدادهم كمدربين والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر"، كما يمكن التسجيل للحصول على التدريب من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي : http://trmom.manpower.gov.eg

وقالت الوزارة، إن المرحلة الأولي للتدريب بدأت بـ 11 مدربا من 120 خريجا مطلوبين لتأهيلهم ليكونوا مدربين في هذه المرحلة، وإن الوزارة مازالت تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق في المرحلة الثانية لاستكمال العدد المطلوب.

وفى هذا الإطار، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة "هواوي للتكنولوجيا مصر" يعد تعاونا مثمرا في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، وأن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة من "هواوي للتكنولوجيا مصر"، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي:

Artificial Intelligence

BIG Data

Cloud computing

Routing And Switching

Security Training

وفي لقاء مع المتدربين من خريجي الجامعات، أكدوا أن فرصة التدريب الحالي توفر لهم مزيد من المهارات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة التغييرات المستقبلية في الأعمال، كما تؤهلهم للعمل في شركات عالمية كمدربين على برامج متخصصة.

وأضاف المتدربين، أن التدريب المقدم يساعد في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في مجالات التدريب، وفق محتوى تدريبي رائد للدفع بطاقات بشرية قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي لسوق العمل المصري والعالمي.