الأوقاف: توزيع 15 طن لحوم أضاحي في 4 محافظات.. غدا

كتب- محمود مصطفى:

توزع وزارة الأوقاف، غداالثلاثاء، (15) طنًا من لحوم الأضاحي في أربع محافظات.

وقالت الوزارة ـــ في بيان اليوم الاثنين ـــ إنه في إطار الدور المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف تقرر توزيع 15 طنا من لحوم المشروع على محافظات : ( القليوبية- الفيوم- كفر الشيخ- القاهرة ) ، بواقع ( 4 ) أطنان لكل محافظة من محافظات ( القليوبية- الفيوم- كفر الشيخ ) و ( 3 ) أطنان لمحافظة ( القاهرة ) ، للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 799 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط - سوهاج- قنا- الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط - أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وأكدت الوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستفيدين، وأن الجميع في خدمة الأسر المستفيدة من المشروع الذي يأتي في إطار الدور الاجتماعي للوزارة والذي تقوم به إلى جنب الدور الدعوي، مؤكدة أن ما تقوم به تجاه الأسر الأولى بالرعاية هو واجب وليس منة من أحد.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.​