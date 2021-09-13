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البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي في كنيسة العذراء والأنبا تكلا بالعبور

10:51 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
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كتب- مينا غالي:

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع بمدينة العبور وذلك عقب تدشينها بيد قداسته وبمشاركة ٦ من أحبار الكنيسة اليوم.

كان قداسة البابا وصل في السابعة من صباح اليوم وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، ثم دخل إلى صحن الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، لتبدأ صلوات التدشين.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا تكلا هيمانوت.

البابا تواضروس القداس الإلهي كنيسة العذراء والأنبا تكلا مدينة العبور

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