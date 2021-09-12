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حرارة مؤقتة في يوم واحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام

08:40 م الأحد 12 سبتمبر 2021
حرارة مؤقتة في يوم واحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام، بدء من غد الاثنين الموافق 13 سبتمبر وحتى السبت الموافق 18 سبتمبر الحالي.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلًا على كافة أنحاء البلاد.

- بداية من الاثنين، ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين (1 / 2) درجة مئوية.

- تبلغ درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على القاهرة والوجه البحري خلال هذه الفترة بين 33 – 38 درجة مئوية.

- يتوقع ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تنقية الجو.

وتأتي باقي التفاصيل على النحو التالي: 241968340_4698337130200945_2456010416239665659_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الطقس اليوم

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