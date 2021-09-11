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محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لـ 2695 عاملا بشأن الترقيات

12:45 م السبت 11 سبتمبر 2021
محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لـ 2695 عاملا بشأن الترقيات

كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرار ترقية 2695 موظفا من العاملين بمحافظة القاهرة والأحياء التابعة لها.

وأكد محافظ القاهرة، على أن المحافظة كان لها السبق على مستوى محافظات الجمهورية في تنفيذ قرار ترقيات الموظفين بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء له حيث تمت إجراءات ترقية الموظفين المستوفين شروط الترقية للدرجة الأعلى وعمل التسويات المالية لهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية.

وشدد محافظ القاهرة، على أن المحافظة تسعى لتوفير بيئة عمل مناسبة وجيدة لموظفيها لتشجيعهم على أداء عملهم بيسر وسهولة وفي بيئة صحية مناسبة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية التطوير والتحديث التي تمت في الإدارة المركزية للموارد البشرية مؤخرًا وشملت ميكنة الإدارة وتحديث قاعدة بيانات العاملين بصورة دورية وتنفيذ إجراءات قانون الخدمة المدنية أدت إلى تسهيل عملية الترقيات في وقت قصير.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة هيكلة الديوان العام بما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية الجديد وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة ، كما يتم تطوير البرامج التدريبية للعاملين بهدف تنمية الكوادر البشرية بالمحافظة تنفيذًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خالد عبدالعال الترقيات القاهرة العاملين

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