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الجيزة: رفع 7500 طن مخلفات من الطالبية والدقي

05:54 م السبت 07 أغسطس 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة اليوم السبت، حملة نظافة شملت حي الطالبية والدقي، وجاري استكمال الأعمال بصفة مستمرة.

شملت الحملات نظافة وتجريد وكنس آلي شملت شارع الزعيم محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، شارع المحولات بنطاق حي الطالبية، شارع وزارة الزراعة، شارع محيي الدين أبو العز ، شارع الدقي بنطاق حي الدقي، بالإضافة إلى فرق الحدائق شملت زراعة وري النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع الأربعين بنطاق حي الطالبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، شفيق جلال، بشأن رفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة.

هيئة النظافة الجيزة رفع المخلفات الدقي الطالبية

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