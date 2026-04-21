عبدالمنعم سعيد: إيران تمتلك أدوات تقنية للتخصيب لكنها لن تصل للسلاح النووي

كتب : داليا الظنيني

12:04 ص 21/04/2026

الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي الكبير، إن ملف الميليشيات سيظل من أبرز نقاط الخلاف في أي اتفاق قادم بين إيران والولايات المتحدة، موضحًا أن هذه المجموعات المسلحة عطّلت بشكل كبير عودة الدولة العراقية إلى وضعها الطبيعي، وأن دول الخليج تسعى إلى ضبط مدى الصواريخ الإيرانية كجزء من أي تفاهم محتمل.

وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن مضيق هرمز يخضع للقانون الدولي، إلا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز نفوذها عليه، في وقت يرى فيه أن إيران تمتلك أدوات نووية وتقنية قادرة على التخصيب، لكنها لن تُسمح لها بالوصول إلى السلاح النووي الكامل.

وأشار إلى أن المشهد لا يزال غير واضح بشأن توجهات واشنطن تجاه إيران، سواء فيما يتعلق بمسار الحرب أو السيطرة على مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، مؤكداً أن المرحلة الحالية مليئة بالغموض السياسي، وأن أي اتفاق محتمل سيظل معقداً بسبب تضارب المصالح الإقليمية والدولية.

وأكد سعيد على أن التحديات الراهنة تتطلب وضوحاً أكبر في المواقف الدولية، خاصة أن استمرار الغموض يفتح المجال لمزيد من التوترات في المنطقة، ويجعل ملف الميليشيات والصواريخ الإيرانية محوراً أساسياً في أي مفاوضات مستقبلية.

الميليشيات إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز

"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
