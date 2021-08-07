خطوات حجز تذاكر القطارات المكيفة عبر الموبايل وموقع هيئة السكة الحديد
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيديو جرافيك" يشرح خطوات حجز تذاكر القطارات المكيفة من خلال تطبيق الحجز على الموبايل وموقع الهيئة.
وجاءت الخطوات على النحو التالي:
ـ التطبيق متاح بجميع القنوات المختلفة اسم التطبيق باللغة العربية (قطارات مصر حجز واستعلام) والاسم باللغة الإنجليزية ENR.
ـ التسجيل كمستخدم جديد، وإنشاء حساب جديد، ثم تسجيل الدخول، ويمكن تغيير كلمة المرور حال نسيانها وذلك بالضغط (نسيت كلمة المرور).
الشاشة الرئيسية:
إمكانية تغيير لغة العرض (عربي – إنجليزي) والاطلاع على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام وتسجيل الخروج.
الاستعلام:
الاستعلام عن القطارات (مواعيد – مقاعد متاحة – أسعار).
عند اختيار الاستعلام يتم تحديد قناة بيع الاستعلام (الانترنت – شباك التذاكر).
يتم تحديد بيانات الاستعلام وهي (محطة القيام – محطة الوصول – وقت السفر "صباحا – مساء" – تاريخ السفر).
قائمة المحطات:
ـ يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول.
- شاشة اختيار التاريخ (يتم اختيار التاريخ).
- شاشة نتائج الاستعلام:
ـ نتائج الاستعلام يعرض (رقم القطار/نوع القطار/تاريخ ووقت القيام والوصول/أسعار التذاكر/المقاعد المتاحة).
ـ هناك سماح للذهاب من الاستعلام لوظيفة الحجز وذلك بالضغط على درجة السفر كما هو مشار إليه بالشكل.
شاشة الشروط والأحكام – الحجز:
ـ عند اختيار درجة السفر من الاستعلام يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها ويجب على الراكب الموافقة على ما جاء لاستكمال عملية الحجز.
- شاشة الحجز من الاستعلام:
ـ يتم تحديد عدد المسافرين (إدخال بيانات المسافرين)
الحجز:
- يتم تحديد بيانات الحجز (محطتي القيام – الوصول – تاريخ السفر – الدرجة - عدد المقاعد).
- يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول.
- يتم اختيار التاريخ.
- بيانات الحجز.
شاشة بيانات المسافر/ الحجز:
- إدخال أسماء المسافرين – الرقم القومي – الضغط على دفع وحجز.
- يقوم البرنامج بتحويل المستخدم إلى البنك للقيام بعملية الدفع.
شاشة الدفع/ الحجز:
- يقوم الراكب باختيار نوع وسيلة السداد ومن ثم الشروع في إدخال بيانات السداد من خلال البنك.
شاشة اتمام عملية الحجز:
- بعد نجاح عملية السداد يظهر للركاب بيانات الحجز.
بيانات الحجز (التذكر):
- يتم إرسال الحجز للراكب على البريد الإلكتروني.
- يرجى التحقق من الاسم والرقم القومي.
- لا يعتد بالتذاكر التي بدون الاسم والرقم القومي.
الشاشة الرئيسية:
- اختيار (رحلاتي)
- (الاستعلام عن عمليات الحجز – إلغاء حجز).
- يتم تحديد الفترة المراد الاستعلام عن الحجوزات التي تمت للسفر خلال تلك الفترة.
شاشة نتائج البحث عن رحلاتي:
- تظهر بيانات الحجز وفقا لاختيارات الراكب.
شاشة التفاصيل/رحلاتي:
- عند اختيار (تفاصيل) يتم عرض المقاعد المحجوزة بتلك العملية.
رد التذاكر/ رحلاتي:
- يمكن للراكب رد مقعد أو أكثر من عملية الحجز.
الشاشة الرئيسية:
- عند اختيار (المقترحات):
- يمكن للراكب إرسال المقترحات والشكاوي على الواتس آب 01095444407 أو على m-info@enr.gov.eg
الخبر التالى:"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعي الفنانة دلال عبد العزيز
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان