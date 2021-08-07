خطوات حجز تذاكر القطارات المكيفة عبر الموبايل وموقع هيئة السكة الحديد

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيديو جرافيك" يشرح خطوات حجز تذاكر القطارات المكيفة من خلال تطبيق الحجز على الموبايل وموقع الهيئة.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

ـ التطبيق متاح بجميع القنوات المختلفة اسم التطبيق باللغة العربية (قطارات مصر حجز واستعلام) والاسم باللغة الإنجليزية ENR.

ـ التسجيل كمستخدم جديد، وإنشاء حساب جديد، ثم تسجيل الدخول، ويمكن تغيير كلمة المرور حال نسيانها وذلك بالضغط (نسيت كلمة المرور).

الشاشة الرئيسية:

إمكانية تغيير لغة العرض (عربي – إنجليزي) والاطلاع على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام وتسجيل الخروج.

الاستعلام:

الاستعلام عن القطارات (مواعيد – مقاعد متاحة – أسعار).

عند اختيار الاستعلام يتم تحديد قناة بيع الاستعلام (الانترنت – شباك التذاكر).

يتم تحديد بيانات الاستعلام وهي (محطة القيام – محطة الوصول – وقت السفر "صباحا – مساء" – تاريخ السفر).

قائمة المحطات:

ـ يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول.

- شاشة اختيار التاريخ (يتم اختيار التاريخ).

- شاشة نتائج الاستعلام:

ـ نتائج الاستعلام يعرض (رقم القطار/نوع القطار/تاريخ ووقت القيام والوصول/أسعار التذاكر/المقاعد المتاحة).

ـ هناك سماح للذهاب من الاستعلام لوظيفة الحجز وذلك بالضغط على درجة السفر كما هو مشار إليه بالشكل.

شاشة الشروط والأحكام – الحجز:

ـ عند اختيار درجة السفر من الاستعلام يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها ويجب على الراكب الموافقة على ما جاء لاستكمال عملية الحجز.

- شاشة الحجز من الاستعلام:

ـ يتم تحديد عدد المسافرين (إدخال بيانات المسافرين)

الحجز:

- يتم تحديد بيانات الحجز (محطتي القيام – الوصول – تاريخ السفر – الدرجة - عدد المقاعد).

- يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول.

- يتم اختيار التاريخ.

- بيانات الحجز.

شاشة بيانات المسافر/ الحجز:

- إدخال أسماء المسافرين – الرقم القومي – الضغط على دفع وحجز.

- يقوم البرنامج بتحويل المستخدم إلى البنك للقيام بعملية الدفع.

شاشة الدفع/ الحجز:

- يقوم الراكب باختيار نوع وسيلة السداد ومن ثم الشروع في إدخال بيانات السداد من خلال البنك.

شاشة اتمام عملية الحجز:

- بعد نجاح عملية السداد يظهر للركاب بيانات الحجز.

بيانات الحجز (التذكر):

- يتم إرسال الحجز للراكب على البريد الإلكتروني.

- يرجى التحقق من الاسم والرقم القومي.

- لا يعتد بالتذاكر التي بدون الاسم والرقم القومي.

الشاشة الرئيسية:

- اختيار (رحلاتي)

- (الاستعلام عن عمليات الحجز – إلغاء حجز).

- يتم تحديد الفترة المراد الاستعلام عن الحجوزات التي تمت للسفر خلال تلك الفترة.

شاشة نتائج البحث عن رحلاتي:

- تظهر بيانات الحجز وفقا لاختيارات الراكب.

شاشة التفاصيل/رحلاتي:

- عند اختيار (تفاصيل) يتم عرض المقاعد المحجوزة بتلك العملية.

رد التذاكر/ رحلاتي:

- يمكن للراكب رد مقعد أو أكثر من عملية الحجز.

الشاشة الرئيسية:

- عند اختيار (المقترحات):

- يمكن للراكب إرسال المقترحات والشكاوي على الواتس آب 01095444407 أو على m-info@enr.gov.eg