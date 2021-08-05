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حدث في 8 ساعات| كيف تحصل على شقة إسكان بالتمويل العقاري وحقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

07:03 م الخميس 05 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| كيف تحصل على شقة إسكان بالتمويل العقاري وحقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها وفاة حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، والحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

القطارات أسعار تذاكر القطارات التمويل العقاري الإسكان النيابة الإدارية السيسي فيروس كورونا هالة زايد وزارة الصحة

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