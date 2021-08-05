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رئيس الامتحانات بالأزهر يتابع أعمال تصحيح امتحانات الثانوية بمنطقة القليوبية

03:24 م الخميس 05 أغسطس 2021
رئيس الامتحانات بالأزهر يتابع أعمال تصحيح امتحانات الثانوية بمنطقة القليوبية

أحمد عبدالعظيم محمد

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الشيخ أحمد عبدالعظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الخميس، مركز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية بالقليوبية، بمعهد منية السباع.

وقام عبد العظيم بالمرور على غرف التصحيح، وأشاد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بداية من قياس الحرارة وارتداء الكمامات للجميع، والتواجد الشرطي.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، المصححين بقراءة نموذج الإجابة جيدا، ومقدري الدرجات بإعطاء كل طالب حقه.

كان الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قال إن تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية يبدأ بعد غد الثلاثاء، بـ 16 مركزا على مستوى الجمهورية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف داوود في تصريحات لمصراوي، أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها، أدوا امتحانات نهاية العام، بنظام بوكليت، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بجميع اللجان، ولم تحدث أي مشكلات تذكر.

ولفت داوود، إلى أنه لم ترد أي شكاوى حتى الآن من الامتحانات، بخلاف بعض الشكاوى القليلة لطلاب العلمي من طول امتحان مادة الديناميكا، وعدم مناسبتها للوقت.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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أحمد عبدالعظيم محمد المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية القليوبية معهد منية السباع

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