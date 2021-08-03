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المتر وصل لـ151 ألفًا.. بيع 6 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمدينة العبور الجديدة

10:52 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمنطقة المجد الـ٢٦٠٠ فدان بالجلسة الأولى للمزاد العلني لدعم الخدمات بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح من 92 ألف جنيه إلى 151 ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع للصيدلية إلى ١٤٢٢٥٠جنيهًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ الإعداد لعقد الجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٢١/٩/٥، كما سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء المدينة كافة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سبق طرح المحال والصيدلية بمنطقة المجد بمساحات تتراوح بين ٢٠م : ٤٠م، والتي ستساهم في توفير أنشطة (سوبر ماركت - البان - مجمدات - مطعم - أدوات كهربائية - صيدلية)، نظرًا للحاجة الملحة واليومية لتلك النشاطات التي سيتم تقديمها بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

يذكر أنه سبق الإعلان عن طرح بيع ١٤ محلاً تجاريا وصيدليتين في جلستين للمزاد العلني بمدينة العبور الجديدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢، و ٢٠٢١/٩/٥.

مزاد العبور الجديدة بيع محال تجارية بيع صيدلية

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