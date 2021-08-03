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السيسي: زيادة سعر رغيف الخبز لن تكون كبيرة

12:15 م الثلاثاء 03 أغسطس 2021
السيسي: زيادة سعر رغيف الخبز لن تكون كبيرة

زيادة سعر رغيف الخبز

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف العيش.

وأضاف على هامش افتتاحات مدينة السادات: مش معقولة 20 رغيف بثمن سيجارة، وبعملة محدش يعرفها عنها حاجة وهي الصاغ، لكن الزيادة لن تكون كبيرة.

وأوضح السيسي: محدش يقولي مش هنقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا شرفاء وجادين في مسئولياتنا، لازم نوفر 8 مليارات جنيه عشان التغذية المدرسية، وسيتم استقطاع جزء من موازنة الوزارات".

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