السيسي: زيادة سعر رغيف الخبز لن تكون كبيرة
كتب- مصراوي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف العيش.
وأضاف على هامش افتتاحات مدينة السادات: مش معقولة 20 رغيف بثمن سيجارة، وبعملة محدش يعرفها عنها حاجة وهي الصاغ، لكن الزيادة لن تكون كبيرة.
وأوضح السيسي: محدش يقولي مش هنقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا شرفاء وجادين في مسئولياتنا، لازم نوفر 8 مليارات جنيه عشان التغذية المدرسية، وسيتم استقطاع جزء من موازنة الوزارات".
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