شباب وفتيات بالصعيد بـ"حياة كريمة" يشكرون الرئيس السيسي لمنحهم فرصة التدريب الفندقي

كتب- يوسف عفيفي:

قال شباب وفتيات متدربون في مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" للتدريب على الفندقة، إن ما حصلوا عليه في التدريب النظري والعملي لم يكن متوقعًا بالنسبة لهم، مشددين على أنهم حصلوا على جرعات تدريبية مكثفة في العديد من الوظائف الموجودة في الفنادق، من خدمات الغرف إلى الاستقبال، ثم المطبخ، وإعداد الطعام والموائد، وخدمة الضيوف.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في ختام فعاليات أول تدريب مهنى من نوعه في مجال الفندقة الشاملة مجانا للشباب والفتيات، والذي استمر لمدة 6 أسابيع "أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر"، وذلك على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي.

ووجهت إحدى الفتيات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان على إتاحة الفرصة لفتيات الصعيد بأن يكون لهم دوراً في سوق العمل جنبا إلى جنب مع الرجال، في مساواة في الحقوق والأجور حسب طبيعة كل مهنة، كما تقدمت بالشكر للقائمين على البرنامج التدريبي من برنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، على المساعدات التي وفروها للشباب لنجاح هذا التدريب تمهيدا للحصول على فرصة عمل مناسبة.

والتقت خيط الحوار أحد الشباب المتدربين، قائلا: إن مديريتي القوى العاملة في الأقصر وسوهاج وفرت لهم تدريبها استثنائيا أصقل من مهاراتهم، وزاد من قدراتهم، في المهن الفندقية، في فترات لم تتعدى ٤ أسابيع في التدريب النظري، و 14 يوماً في التدريب العملي على أعلى المستويات، كما تم توفير الإقامة الكاملة للمتدربين، وانتقالات من أماكن إقامتهم إلى أماكن التدريب مجانا، وكذلك توفير أحدث المعدات والأجهزة للتدريب، تحت أيدي مدربين ذوي خبرة من العاملين بالفندق.

وسلم وزير القوى العاملة، اليوم السبت، شهادات التخرج الرسمية لخريجي الدورة التدريبية الفندقية الشاملة الأولى في مجالات خبراتهم التي تدربوا عليها، فضلا عن قيام الوزارة بإعطائهم الأولوية لتيسير مشاركتهم في قطاعات السياحة في الأقصر، وأسوان، والغردقة، ومناطق البحر الأحمر.

وضمت الدورة 20 متدربًا من الشباب، وتتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا وبلغت نسبة النساء 50%، من الحاصلين على مؤهل عال أو متوسط من قرى مبادرة "حياة كريمة"، وقد تم ذلك بفضل آلية التمويل الإستراتيجية التي يقدمها البرنامج المصري الإيطالي لتبادل الديون.