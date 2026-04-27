قام الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية بمحافظات الفيوم والغربية والدقهلية، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال الجارية ومتابعة معدلات التنفيذ بها.

وشملت الجولة عددًا من المواقع الأثرية الهامة، من بينها مناطق كوم أوشيم وهرم هوارة واللاهون ودير الملاك غبريال بمحافظة الفيوم، ومسجد المتولي الكبير ومأذنة مسجد التوبة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وقصر محمد بك الشناوي ومنطقة آثار تل الربع بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور هشام الليثي على أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الترميم والتطوير بمختلف المواقع الأثرية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار يولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أحدث المعايير الدولية في أعمال الصيانة والحفاظ، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية عالمية، وتدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة والآثار.

ففي محافظة الفيوم، تفقد الأمين العام متحف كوم أوشيم والمخازن المتحفية بالمنطقة، في إطار الاستعداد لنقل محتويات المخازن الفرعية إلى المخزن المتحفي الجديد، ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التخزين المتحفي وفق أحدث معايير الحفظ والتأمين.

كما عقد اجتماعًا بموقع هرم هوارة لمناقشة تطورات مشروع سحب المياه الجوفية، والدراسات الفنية لاختيار أنسب الحلول الآمنة للتعامل مع المياه داخل الهرم وخارجه، بما يتيح الوصول إلى غرفة الدفن الواقعة على عمق يقارب 18 مترًا أسفل منسوب سطح الأرض.

وفي موقع هرم اللاهون، تابع أعمال الترميم ودرء الخطورة، والتي تشمل تدعيم وترميم الأنفاق السفلية وتطوير السلم، إلى جانب ترميم الجدران الأثرية باستخدام مواد متوافقة مع طبيعة الموقع، وتدعيم الغرف الانتقالية، مع معالجة الفراغات بما تضمن استقرار العناصر الأثرية. كما شملت الزيارة موقع دير الملاك غبريال ببرية النقلون، أحد أقدم الأديرة بالمحافظة، حيث تفقد أعمال الحفائر التي تنفذها البعثة البولندية.

وفي محافظة الغربية، تفقد الأمين العام مستجدات أعمال الترميم ودرء الخطورة بمسجد المتولي الكبير بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب متابعة مشروع فك وإعادة تركيب مئذنة مسجد التوبة، حيث تم الانتهاء من أعمال التوثيق الأثري والدراسات الهندسية وأعمال التكويد وفك الأحجار تمهيدًا لاستكمال المشروع وفق المعايير العلمية العالمية المعتمدة.

أما في محافظة الدقهلية، فقد شملت الجولة تفقد قصر محمد بك الشناوي بمدينة المنصورة، والذي يُعد نموذجًا متميزًا للعمارة الزخرفية، حيث تابع أعمال مشروع الترميم الجارية، والذي يستهدف إعادة إحياء القصر من خلال الترميم المعماري والدقيق. كما تم تفقد أعمال التطوير بالمخزن المتحفي بتل الربع، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الاشتراطات التأمينية، واستكمال نقل محتويات المخازن الفرعية ودمجها ضمن منظومة تخزين حديثة وآمنة. وتضمنت الجولة كذلك زيارة موقع آثار تل الربع، أحد أهم المواقع الأثرية بمنطقة الدلتا.

ومن جانبه، أوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم الجارية تُنفذ وفق أحدث المعايير العلمية، وتشمل الترميم الإنشائي والدقيق، ومعالجة عوامل التلف، وصيانة العناصر المعمارية والزخرفية، بما يضمن الحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للمواقع.

وقد رافق الأمين العام خلال جولته كل من مؤمن عثمان رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ومحمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف، والدكتور ضياء زهران رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وسعيد شبل رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي مستشار الأمين العام للآثار المصرية واليونانية والرومانية، والدكتور محمد طمان رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري للآثار الإسلامية، والدكتور سامي الدرديري رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي.