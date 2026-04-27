قال الإعلامي عمرو أديب مازحا: "إن قلبه يقطر دما 3 مرات مثل أجوال بيراميدز، في إشارة إلى خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن انبساطه بهزيمة الأهلي أكبر من فرحته بفوز بيراميدز بالدوري.

وأشار أديب إلى أنه "عاش ليرى يوما يتغلب فيه الأهلي بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن جمهور الأهلي لا يعرف كيف يتغلب على هذه الخسارة" .

وتابع أن "العشرية المقبلة ستكون زملكاوية، والأهلي في أسوأ حالاته وإمبراطوريته بدأت في الانهيار"، رغم استمرار شبح ضياع الدوري مع انتعاشة بيراميدز.

وشدد أديب على أن فرحته بخسارة الأهلي أكبر من خوفه من أن ينافس بيراميدز الزمالك على لقب الدوري.

وأكد أديب، أن الأماني ما زالت ممكنة للزمالك رغم التعادل مع إنبي، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يقدم كرة قدم جيدة هذا الموسم.